Mercati: settimana a scambi ridotti, occhi puntati su manovra e Bce

AGI - Settimana economica con gli occhi puntati sulla legge di bilancio che approda, il 27 dicembre, all'esame del Senato, dopo il via libera a Montecitorio. La Camera ha dato l'ok alla manovra all'alba del 24 dicembre con 197 sì e 129 no. Il testo deve essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio.

Sul fronte dei mercati gli scambi saranno ridotti con le principali Borse mondiali tutte chiuse il 26 dicembre. Londra e Hong Kong non lavoreranno neanche il 27. Alcuni dati importanti arriveranno dal Giappone con il tasso di disoccupazione e vendite dettaglio a novembre martedì, ma soprattutto i verbali Banca del Giappone e la produzione industriale mercoledì.

Giovedì invece gli occhi saranno puntati sul bollettino mensile della Banca centrale europea e le nuove richieste di sussidi settimanali negli Usa.