Secondo l'Economist il "Paese dell'anno" è l'Ucraina

AGI - L'Economist ha dichiarato l'Ucraina "Paese dell'anno" per "l'eroismo del suo popolo e per essersi opposto a un prepotente".

Nel motivare la decisione, il settimanale britannico sottolinea inoltre che "in tempi normali, scegliere il Paese dell'anno per The Economist è difficile". Ma, osserva, "quest'anno, per la prima volta da quando abbiamo iniziato a nominare i Paesi dell'anno nel 2013, la scelta è ovvia. Non può che essere l'Ucraina".

Di solito l'onore va al Paese che, secondo il settimanale, ha fatto piu' progressi nei 12 mesi precedenti. In un certo senso, evidenzia il settimanale, "l'Ucraina è una scelta insolita, in quanto la vita della maggior parte degli ucraini è peggiorata in modo spettacolare dopo l'invasione immotivata del loro Paese da parte di Vladimir Putin a febbraio".