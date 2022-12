Manovra: la Commissione bilancio torna a riunirsi questa mattina 

AGI - La commissione Bilancio della Camera tornerà a riunirsi questa mattina dalle 10, ma i lavori dovrebbero entrare nel vivo solo a metà pomeriggio e soprattutto in serata, con convocazione fino a mezzanotte.

Le opposizioni iniziano a paventare la possibilità che il voto finale in commissione sulla manovra emendata slitti a martedì e soprattutto che "il testo non verrà approvato in Aula alla Camera prima di Natale".

Domani intanto dalle 8 è atteso l'ultimo pacchetto di emendamenti presentati del governo, entro le 10 invece ci saranno le ammissibilità degli ultimi tre pacchetti.

Per le 17 è fissato il termine per i subemendamenti. Nel corso della giornata sono in calendario dei bilaterali tra i gruppi parlamentari e tecnici del Mef per capire quali emendamenti potranno trovare spazio o meno, visto che parte del 'fondino' da circa 400 milioni potrebbe essere gia' stato assorbito dai testi depositati dal governo.

"Assolutamente sì, sono fiducioso": ha risposto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine della seduta della commissione Bilancio della Camera, interpellato da chi gli chiedeva se confida che il voto della manovra emendata a Montecitorio si possa chiudere entro Natale.