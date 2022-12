La Cgia prevede che nel 2023 ci saranno 63 mila disoccupati in più

AGI - Le previsioni economiche "non sono particolarmente rosee" per il 2023, rispetto al 2022, infatti, la crescita del Pil e dei consumi delle famiglie è destinata ad azzerarsi e ciò contribuirà a incrementare il numero dei disoccupati, almeno di 63 mila unità.

Il numero complessivo dei senza lavoro nel 2023 sfiorerà la quota di 2.118.000. In termini assoluti, le situazioni più critiche si verificheranno nel Centro-Sud, con Napoli, Roma, Caserta, Latina, Frosinone, Bari, Messina, Catania e Siracusa che registreranno gli incrementi maggiori.

A dirlo è l'Ufficio studi della Cgia sulla base di una elaborazione dei dati Istat e delle previsioni Prometeia. Anche se influenzata dai rientri nel posto di lavoro dei cassaintegrati e dalla stabilizzazione dei contratti a termine, l'altro ieri l'Istat - proseguea la Cgia - ha segnalato che nel mese di ottobre l'occupazione ha toccato il record storico.

Un grande risultato che, comunque, potrebbe invertirsi nel giro di qualche mese. Nel 2023, infatti, il tasso di disoccupazione è destinato a salire all'8,4 per cento. Un livello, comunque, che torna ad allinearsi con il dato del 2011; anno che ha anticipato la crisi del debito sovrano del 2012-2013.

Il Centro-Sud sarà, appunto, l'area più "colpita": l'incidenza della sommatoria dei nuovi disoccupati di Sicilia (+12.735), Lazio (+12.665) e Campania (+11.054) sarà pari al 58% del totale nazionale.

A livello territoriale le 10 province più interessate dall'aumento della disoccupazione saranno Napoli (+5.327 unità), Roma (+5.299), Caserta (+3.687), Latina (+3.160), Frosinone (+2.805), Bari (+2.554), Messina (+2.346), Catania (+2.266), Siracusa (+2.045) e Torino (+1.993).

Poche le realtà territoriali che, invece, vedranno diminuire il numero dei senza lavoro. Si segnala, in particolare, Perugia (-741), Lucca (-864) e Milano (-1.098). Per quanto riguarda i settori più in difficoltrà, proseguea la Cgia, sebbene non sia per nulla facile stabilire in questo momento i comparti che nel 2023 saranno maggiormente interessati dalle riduzioni lavorative, pare comunque di capire che i settori manifatturieri, specie quelli energivori e più legati alla domanda interna, potrebbero subire dei contraccolpi occupazionali, mentre le imprese più attive nei mercati globali tra cui quelle che operano nella metalmeccanica, nei macchinari, nell'alimentare-bevande e nell'alta moda saranno meno esposte.

Non solo, stando al sentiment di molti esperti e di altrettanti imprenditori, altre difficolta' interesseranno i trasporti, la filiera automobilistica e l'edilizia, quest'ultima penalizzata dalla modifica legislativa relativa al superbonus, potrebbero registrare le perdite di posti di lavoro più significative. Secondo gli ultimi dati presentati giovedì scorso dall'Istat, dal febbraio 2020 (mese pre Covid) fino a ottobre 2022 (ultimo dato disponibile), i lavoratori indipendenti (sono inclusi anche i soci di cooperative, i collaboratori familiari, ecc.) sono scesi di 205 mila unità, mentre i lavoratori dipendenti sono aumentati di 377 mila.

Certo, tra questi ultimi, si registra, in particolar modo, l'incremento del numero degli occupati con un contratto a tempo determinato, tuttavia questa comparazione ci evidenzia che la crisi pandemica e quella energetica ha colpito soprattutto le partite Iva che, a differenza dei lavoratori subordinati, sono sicuramente più fragili.