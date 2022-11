Balzo del tasso dei nuovi mutui: è al 2,73%, il più alto da agosto 2015

AGI - Balza il tasso dei nuovi mutui dopo gli aumenti del costo del denaro decisi dalla Bce. Il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni, segnala il Bollettino mensile dell'Abi, è salito a ottobre al 2,73% dal 2,26% di settembre, al top da agosto 2015, quando si attestava al 2,82%.

Case abitazioni Roma panoramica

Il tasso medio sul totale dei prestiti è risultato pari al 2,78%, contro il 2,47% del mese precedente, livello che non veniva toccato da agosto 2017. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese, infine, si è collocato al 2,55%, contro il 2,00% di settembre, come non accadeva da dicembre 2014.

L'Abi segnala che comunque, "nonostante i rialzi dei tassi della Bce, i tassi sui prestiti continuano a rimanere particolarmente bassi". Inoltre, "non hanno incorporato gli aumenti della Bce, che si è mossa con +0,75 a settembre e ha annunciato a ottobre un ulteriore aumento di 75 punti base a novembre, per un punto e mezzo totale di incremento dei tassi".