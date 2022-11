Musk ha annunciato un nuovo abbonamento Twitter a 8 dollari al mese per certificare l'account

AGI - Il nuovo proprietario di Twitter, Elon Musk, ha annunciato in un tweet il prossimo lancio di un abbonamento da 8 dollari al mese per gli utenti che vogliono far certificare i propri account come autentici ed essere meno esposti alla pubblicità.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month. — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

Il social network offre un abbonamento alle funzioni a pagamento dallo scorso anno ma Musk vuole un nuovo programma, più costoso, che diversifichi i flussi di entrate della piattaforma.

L'attuale sistema per chi ha o non ha la spunta blu - scrive Musk - è una cavolata. Potere al popolo! Blu per 8 dollari al mese". Il prezzo - spiega - è aggiustato per paese in proporzione alla parità di potere d'acquisto. Si potrà ottenere priorità nelle risposte, nelle menzioni e nella ricerca, tutto essenziale per evitare spam e truffe. Inoltre, possibilita' di pubblicare video e audio lunghi e pubblicita' dimezzata