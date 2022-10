Il futuro del Regno Unito è meno rosa

AGI - Fitch ha abbassato l'outlook per il rating del Regno Unito a negativo. La decisione di abbassare le prospettive per il rating del debito del governo britannico giunge dopo che il nuovo primo ministro Liz Truss ha annunciato un programma drastico di tagli fiscali alimentati dal debito. "Il pacchetto fiscale ampio e non finanziato annunciato come parte del piano di crescita del nuovo governo potrebbe portare a un aumento significativo dei disavanzi fiscali nel medio termine", ha affermato Fitch in una nota.

La decisione dell'agenzia di rating dimostra come i primo ministro Liz Truss, che ha promesso di guidare il Regno Unito "attraverso la tempesta" mentre chiudeva la tumultuosa conferenza annuale del suo partito mercoledì, facendo un passo impenitente per "crescita, crescita, crescita" economica, non abbia raggiunto lo scopo.

Da quando è succeduta a Boris Johnson, Truss si è alienata le simpatie degli elettori, di mercati finanziari e di molti nel partito conservatore al potere con un programma drastico di tagli fiscali alimentati dal debito per rilanciare l'economia stagnante della Gran Bretagna.

NEW:

Credit ratings agency Fitch cuts the outlook on the UK's rating from "stable" to "negative" following the mini Budget. Rating itself remains AA-

Says the change came despite the 45p u-turn. Adds that @KwasiKwarteng's comments abt further tax cuts contributed to the decision pic.twitter.com/QTChQYh693 — Ed Conway (@EdConwaySky) October 5, 2022

Nel suo ultimo discorso ha sottolineato che lo status quo non è un'opzione, nonostante il fallito lancio del suo piano fiscale che abbia portato a un'umiliante inversione di marcia sulla promessa di tagliare l'imposta sul reddito per i redditi piu' alti. "In questi tempi difficili, dobbiamo fare un passo avanti", ha detto ai delegati, prendendo di mira quella che ha definito una "coalizione anti-crescita" che frena i tentativi di rilanciare l'economia.

"Sono determinata a far muovere la Gran Bretagna, a farci superare la tempesta e metterci su basi piu' forti come nazione", ha aggiunto, menzionando la parola "crescita" 27 volte durante il discorso. Ma la sua incapacità di concretizzare il suo piano economico non ha calmato i mercati nervosi e la sterlina è scivolata del 2,01% rispetto al dollaro.

"Potrebbe aver sperato che la sua tripla promessa di crescita avrebbe calmato ulteriormente i mercati, ma senza nulla di nuovo da offrire al tavolo, le sue parole non hanno avuto l'effetto sperato finora", ha affermato Susannah Streeter, analista di Hargreaves Landsdown. Ugualmente Fitch ha abbassato le sue prospettive per il debito pubblico britannico da stabile a negativo, avvertendo di "un aumento significativo dei disavanzi fiscali nel medio termine".

Nonostante sia stata premier e leder solo per un mese esatto, il disastroso inizio di Truss, pur con una pausa di 10 giorni a causa della morte della regina Elisabetta II, l'ha già vista lottare per mantenere il suo posto.

L'ex ministro Grant Shapps, che ha sostenuto il rivale alla leadership di Truss, Rishi Sunak, ha affermato che potrebbe affrontare un voto di sfiducia da parte dei parlamentari se il discorso di apertura non riuscirà a invertire la triste posizione del partito nei sondaggi d'opinione. "Alla fine, non credo che i membri del parlamento, i conservatori, se vedranno che i sondaggi continuano come sono, si siederanno sulle loro mani", ha detto a Times Radio. "Si sarebbe trovato un modo per apportare quel cambiamento".

I critici di Truss, compresi gli alleati di Johnson, l'hanno accusata di non avere un mandato nazionale per le sue riforme impopolari dopo aver vinto la leadership dei Tory. Ma ha insistito sul fatto che la Gran Bretagna avesse bisogno di "fare le cose in modo diverso", senza tempo per "più deriva e ritardo". "Ogni volta che c'è cambiamento, c'è interruzione. Non tutti saranno favorevoli. "Ma tutti trarranno vantaggio dal risultato: un'economia in crescita e un futuro migliore", ha affermato.

Resta da vedere se il discorso avra' l'effetto desiderato da Downing Street. Le interviste ai media di Truss si sono concentrate inesorabilmente sull'inversione di marcia che lei e il Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng sono stati costretti a mettere in scena. Le divisioni del governo sono emerse a Birmingham sulla base delle indicazioni che, nonostante l'impatto della crisi sui poveri, la coppia tagliera' i sussidi sociali.

Truss ha negato di aver perso il controllo del suo gabinetto dopo aver dato prova di unità con l'assediato Kwarteng durante una visita a un cantiere edile a Birmingham martedi'. Ma c'era poco spirito di squadra in mostra dal ministro dell'Interno Suella Braverman, che ha accusato i critici del partito di cercare di organizzare un "colpo di stato" contro Truss.

Il capo dei dissidenti Michael Gove era uno degli obiettivi di Braverman. Ma ha continuato a criticare Truss, sottolineando che tutti i parlamentari conservatori erano stati eletti nel manifesto di Johnson del 2019. "Dobbiamo mantenere fede a ciò che Boris voleva", ha detto Gove, sottolineando il punto che Truss deve ancora affrontare l'elettorato britannico. Ma alla domanda dei giornalisti se Truss sarebbe sopravvissuto oltre la fine dell'anno, l'ex ministro ha detto: "Sì".

Anche il ministro degli Esteri James Cleverly ha preso le distanze dai commenti di Braverman, sebbene abbia esortato i colleghi a esprimere i loro disaccordi all'nterno dell'esecutivo. I sondaggi di opinione hanno mostrato che il principale partito laburista dell'opposizione ha superato il 50 percento mentre i Tory crollano. "I sondaggi si muovono su e giù", ha detto Kwarteng martedi', sottolineando che i due anni rimanenti alle prossime elezioni sono stati "un'eternita' in politica".