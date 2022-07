Come funziona lo scudo anti-spread della Bce

AGI - Arriva lo scudo anti-spread, si chiamerà Tpi, Transmission Protection Instrument , e servirà a "sostenere l'efficace trasmissione della politica monetaria".

In particolare, si legge nella nota dell'Eurotower, "mentre il Consiglio direttivo prosegue nel percorso di normalizzazione, il Tpi assicurerà che l'orientamento di politica monetaria sia trasmesso in modo ordinato in tutti i paesi dell'area dell'euro.

L'unicità della politica monetaria del Consiglio direttivo è un presupposto affinché la Bce possa adempiere il mandato di mantenere la stabilità dei prezzi".

Si tratta di " un ulteriore strumento a disposizione del Consiglio direttivo attivabile per ingiustificate, colpire disordinate dinamiche di mercato che mettono seriamente a repentaglio la trasmissione della politica monetaria in tutta l'area dell'euro".

La portata degli acquisti del Tpi, spiega la Bce, "dipenderà dalla gravità dei rischi per la trasmissione della politica monetaria. Gli acquisti non sono soggetti a restrizioni ex ante. Salvaguardando il meccanismo di trasmissione, Tpi' al Consiglio direttivo di risolvere il capitale stabilito nel migliore consenso per la flessibilità dei prezzi".