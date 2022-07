 Lego lascia la Russia e chiude 81 negozi

Il gasdotto chiude per 10 giorni per lavori di manutenzione. Ottawa restituirà alla Germania, dopo averla riparata, una turbina che consentirà di accelerare il flusso ma che rischia di indispettire Kiev. Il ministro francese, Bruno Le Maire: "Prepariamoci a un taglio delle forniture di gas russe. Non possiamo muoverci come se nulla fosse"