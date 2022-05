Lo scontro sempre più acceso tra Bezos e la Casa Bianca

Dura e inusuale presa di posizione della Casa Bianca contro il fondatore di Amazon Jeff Bezos, dopo che questi ha apertamente criticato su Twitter le politiche fiscali ed economiche dell'amministrazione Biden. "Non è affatto difficile capire perché uno degli individui più ricchi della Terra si opponga a un programma economico per la classe media", ha dichiarato Andrew Bates, vice segretario stampa. "Non sorprende nemmeno che questo tweet arrivi dopo che il Presidente ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori, compresi i dipendenti di Amazon", ha aggiunto.

Look, a squirrel! This is the White House’s statement about my recent tweets. They understandably want to muddy the topic. They know inflation hurts the neediest the most. But unions aren’t causing inflation and neither are wealthy people. Remember the Administration tried… pic.twitter.com/GaMb3Kiu72