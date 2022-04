I numeri di Amazon sono andati meno bene del previsto

AGI - Amazon chiude il primo trimestre del 2022 con perdite per 3,8 miliardi di dollari, rispetto a un utile di 8,1 miliardi nello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono stati pari a 116,4 miliardi di dollari, in linea con i 116,3 previsti dagli analisti.

Il piu' grande rivenditore online del mondo ha previsto per il secondo trimestre un fatturato netto compreso tra 116 e 121 miliardi per il secondo trimestre, sotto le attese degli analisti che si aspettavano un dato di 125,48 miliardi. Le azioni della società hanno subito segnato un calo del 9% nel trading after hours dopo aver guadagnato il 4,65% nella seduta giornaliera.