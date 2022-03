Decreti in Gazzetta Ufficiale,scattano sconti su benzina e diesel

AGI - Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti che danno il via alla riduzione delle accise sui carburanti e quindi ai prezzi al distributore.

Il decreto 'Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina' contiene le norme per gli sconti: "Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante" l'articolo 1. Il provvedimento entra in vigore da oggi. L'adeguamento del taglio di 25 centesimi di euro al litro sull'accise di benzina e gasolio entrerà in vigore domani, il giorno successivo della pubblicazione in Gazzetta.

La riduzione di aliquota delle accise, si legge, "si applica dal giorno di entrata in vigore del presente decreto e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data". Ma è previsto che fino al 31 dicembre 2022 le aliquote di questi tributi potranno essere rideterminate senza dover ricorrere a un decreto legge ma solo con un provvedimento ministeriale.

Il decreto contiene anche aiuti in favore delle imprese per l'acquisto di energia, con misure specifiche per le imprese energivore e gasivore. Ci sono poi misure per l'accoglienza dei profughi.