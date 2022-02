Franco: "Con la Russia fuori dallo Swift sarebbe un problema pagare il gas"

AGI - Se la Russia dovesse essere esclusa dal sistema di pagamento Swift per l'Italia ci sarebbero problemi a pagare il gas che compra da Mosca. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco a margine dell'Ecofin di Parigi.

L'esclusione della Russia dal sistema Swift, ha spiegato il ministro dell'Economia, "è una questione di cui si è dibattuto. Si tratta di una misura importante. La preoccupazione di alcuni paesi tra cui l'Italia, ma non solo dell'Italia, è la possibilità di continuare a pagare il gas naturale russo".

Sarebbe un problema "se una sanzione dovesse interrompere la possibilità di pagare il gas e interrompere i flussi di gas per un paese come l'Italia che utilizza il gas russo per circa il 43% del suo fabbisogno e quindi il 15-16% del fabbisogno complessivo di energia. Ma anche altri paesi hanno percentuali analoghe. È chiaro che il venir meno subitaneo di tali forniture potrebbe essere un problema. Questa è la preoccupazione è questo è l'aspetto su cui si sta parlando. Non c'è alcuna divergenza sul fatto che le sanzioni debbano operare. Ma bisogna stare attenti a non creare situazioni in molti paesi che utilizzano il gas russo", ha concluso Franco.