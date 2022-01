Il Gruppo Whirlpool chiude il 2021 con +13% ricavi e +65,9% utile netto

AGI - Whirlpool Corporation chiude il 2021 con un aumento dei ricavi del 13% a 21,985 miliardi di dollari e prevede nel 2022 una crescita del 5-6%. Il gruppo di elettrodomestici registra un aumento del 65,9% dell'utile netto a 1,783 miliardi di dollari.

Whirlpool segnala un record del margine di utili netti Gaap per l'intero anno a +8,1% (+260 punti base) e margine Ebit corrente (non Gaap) a +10,8% (in aumento di 180 punti base), compensando completamente l'inflazione delle materie prime di 1 miliardo di dollari e mette a segno un record Gaap per l'intero anno e utili continui (non GAAP) per azione diluita rispettivamente di 28,36 dollari e 26,59 dollari, superando le indicazioni.

Nel quarto trimestre, i ricavi risultano invariati rispetto al 2020, ma in crescita dell'8% rispetto al 2019; il margine di utile netto Gaap è del 5,1% e il margine Ebit corrente (non Gaap) dell'8,6%.

Nel comunicato la società segnala poi la restituzione di 1,4 miliardi di dollari di liquidità agli azionisti nel 2021, inclusi 1,0 miliardi di dollari di riacquisto azioni.

“Abbiamo ottenuto risultati record per il quarto anno consecutivo, dimostrando la nostra capacità di agire in qualsiasi contesto difficile”, ha affermato Marc Bitzer, presidente e amministratore delegato di Whirlpool Corporation. “Ci aspettiamo un altro anno di prestazioni record, aumentando al contempo gli investimenti nella crescita organica e restituendo agli azionisti altri circa 1,5 miliardi di dollari di liquidità”.

“Nel 2021, abbiamo registrato una crescita dei ricavi a doppia cifra del 13% e prevediamo un altro anno di forte crescita nel 2022 del 5-6%”, ha dichiarato Jim Peters, chief financial officer di Whirlpool Corporation. “Il nostro bilancio solido e il flusso di cassa significativo ci offrono la flessibilità per continuare a investire in una crescita redditizia e restituire denaro agli azionisti”.

Nella regione Emea, è stata ottenuta una forte crescita dei ricavi per l'intero anno (+16%), "guidata dalle nostre prestazioni nei paesi chiave, offrendo anche una espansione del margine Ebit di 190 punti base, in linea con il nostro piano a lungo termine”, ha commentato Gilles Morel, presidente Whirlpool Emea e vicepresidente esecutivo di Whirlpool Corporation.

Per il 2022, Whirlpool prevede un aumento della crescita delle vendite nette compreso tra il 5% e il 6%, un aumento degli utili Gaap diluiti per azione da 27.00 a 29.00 dollari su base continuativa; una liquidità fornita dalle attività operative di 2,2 miliardi di dollari e free cash flow di 1,5 miliardi di dollari, un Gaap e aliquota fiscale rettificata (non Gaap) dal 24 al 26%.