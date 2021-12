La banca Santander ha inviato per errore a Natale un bonus di 130 milioni di sterline

AGI - Per un errore, la banca Santander ha versato un maxi bonus, il giorno di Natale, di 130 milioni di sterline a decine di migliaia di persone e imprese. Lo rivela The Times. L'istituto finanziario sta ora cercando di recuperare l'ingente somma.

L'errore riguarda le 400 filiali fisiche che Santander detiene nel Regno Unito: i pagamenti provengono dalle riserve del prestatore e non dai conti dei clienti. Questo significa che nessun cliente di Santander dovrebbe trovarsi il conto in 'rosso' a causa del maxi 'bonus' inviato accidentalmente.

Una rassicurazione in tal senso è venuta da un portavoce della Santander che ha già inviato le scuse a nome della banca: "Siamo spiacenti che, a causa di un problema tecnico, alcuni pagamenti dei nostri clienti aziendali sono stati erroneamente duplicati sui conti dei destinatari. Nessuno dei nostri clienti è rimasto senza soldi e lavoreremo duramente con molte banche in tutto il Regno Unito per recuperare le transazioni duplicate nei prossimi giorni".

Sono state circa 75.000 tra persone e aziende i 'beneficiari' dai bonifici che provenivano da circa 2.000 conti di Santander. Il problema è che il denaro e' stato inviato a titolari di conti di banche rivali, come Barclays, HSBC, NatWest, Co-operative Bank e Virgin Money e riguardano perlopiù fornitori che in molti casi si sono visti pagare due volte le loro prestazioni.

Secondo quanto si apprende, c'è il timore che alcuni clienti che hanno ricevuto i soldi abbiano gia' speso il denaro extra, rendendo più difficile il recupero. Per questo motivo, sempre secondo indiscrezioni rivelate dalla stampa britannica, Santander sta cercando di avvicinare alcuni clienti direttamente per recuperare il denaro.