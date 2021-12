Gentiloni: "Europa in ripresa ma rischi per Covid"

AGI - Alla riunione di questo pomeriggio dell'Eurogruppo "ci sarà una discussione importante con il Fondo monetario internazionale sulle prospettive dell'economia europea dentro la situazione globale e credo saremo tutti convinti che le prospettive di crescita positive vanno incontro ad alcuni rischi legati soprattutto alla pandemia". Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, all'ingresso della riunione dell'Eurogruppo. In tale contesto, ha aggiunto Gentiloni, bisogna "mantenere un supporto alle nostre economie facendo i conti con una situazione positiva che però contiene dei rischi".

Gentiloni si è detto "fiducioso che la proposta della Commissione" dei pareri sulle bozze di bilancio presentate dai governi "sarà sostenuta dagli Stati membri" nella riunione di oggi dell'Eurogruppo.

La riunione di oggi dell'Eurogruppo "sarà anche un'occasione per celebrare i vent'anni dall'introduzione delle banconote in euro" e "l'Eurobarometro ha stimato che l'80 per cento dei cittadini europei ha un'opinione molto buona della moneta unica", ha poi concluso.