S'impenna il fatturato europeo di TikTok a 170,8 mln, + 545% in 2020

AGI - Il fatturato di TikTok in Europa è cresciuto del 545% a 170,8 milioni di dollari nel 2020, crescita dovuta soprattutto all’aumento delle pubblicità sulla piattaforma.

I dati sono quelli che la società ha presentato al registro delle imprese del Regno Unito.

I documenti presentati alla Companies House dimostrano come TikTok abbia investito pesantemente per scalare il suo business in Europa, cercando di minare il predominio di Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat.

Crescono però anche le perdite: nel 2020 sono state 664,3 milioni di dollari, nel 2019 118,7.