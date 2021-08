Un mlione di euro di sanzione per Trenitalia dall'Antitrust 

AGI - L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comminato una sanzione di 1 milione di euro - ridotta a causa delle perdite economiche registrate nel 2020 - nei confronti di Trenitalia.

"Secondo quanto emerso da rilevazioni d’ufficio e da accertamenti ispettivi - spiega l'Autorità - si sono verificate alcune criticità alla stazione di Roma Termini per gli spostamenti dei pendolari che usufruiscono dell’abbonamento ai treni ad alta velocità".

Nello specifico si spiega che "numerosi passeggeri non sono riusciti ad accedere ai treni della linea Roma-Napoli/Caserta, nonostante i posti non fossero occupati e/o riservati per il posizionamento 'a scacchiera'. I disagi per i passeggeri pendolari si sono ripetuti tra gennaio e l’inizio di febbraio 2021".