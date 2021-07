Istat: +166 mila occupati a giugno, tasso di disoccupazione sotto il 10%

AGI - A giugno il numero di occupati in Italia aumenta di 166 mila unità. Lo rileva l'Istat sottolineando che la crescita dell'occupazione (+0,7%) si osserva per gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e per tutte le classi d'età. Il tasso di occupazione sale al 57,9% (+0,5 punti).

Il tasso di disoccupazione scende sotto il 10%.

A seguito della risalita dell'occupazione registrata a partire da febbraio 2021, sottolinea l'Istituto, il numero di occupati a giugno è superiore a quello di giugno 2020 dell'1,2%, pari a +267mila unità. La crescita riguarda uomini e donne, dipendenti e lavoratori di ogni classe di età ad eccezione dei 35-49enni, mentre il tasso di occupazione - in aumento di 1,1 punti percentuali - sale per tutte le classi di età.