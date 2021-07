Nel 2021 non si terrà la Fiera del Levante di Bari

AGI - Salta a causa della scarsa adesione delle aziende l’85esima edizione della Fiera Campionaria del Levante, in programma nel prossimo settembre: lo ha annunciato l’ente organizzatore Nuova Fiera.

“Una decisione essenzialmente legata alla scarsa adesione delle aziende per le difficoltà finanziarie, per la mancanza di materie prime e di prodotti disponibili, in conseguenza delle ripetute restrizioni adottate dai governi per contenere la pandemia - è stato spiegato dalla Nuova Fiera - un quadro che rispecchia perfettamente la situazione in cui versano migliaia di piccole e medie aziende/imprese in grandissima difficoltà”.

L’ente ha anche il timore di non poter rispettare impegni a lungo termine in considerazione delle variabili dovute all’andamento dei contagi dalla variante Delta, oltre a tutte le problematiche sull’utilizzo del Green Pass.

“Rinviare la Campionaria è un atto dovuto che si compie nel rispetto di chi aveva deciso di esserci, e a cui non si vuol chiedere di aggiungere alla fiducia un rischio - ha aggiunto l’ente - siamo al lavoro per un ritorno in grande stile della 85edizione che si terrà nel 2022”.