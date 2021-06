Von der Leyen: "L'economia Ue migliora, in 18 mesi gli Stati di nuovo in carreggiata"

AGI - I numeri dell'economia europea "stanno migliorando man mano che andiamo avanti" e "in 18 mesi gli Stati membri si saranno rimessi in carreggiata" rispetto a quanto hanno perso durante la crisi.

Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al Brussels Economic Forum 2021, che ha ricordato la crescita prevista per quest'anno del 4,2% e per l'anno prossimo del 4,4%.

"Agenzia Ue per l'asilo"

"Accolgo con favore l'accordo per l'istituzione di un'Agenzia dell'Ue per l'asilo. Contribuirà a rendere le nostre procedure di asilo nell'Ue più rapide e uniformi" ha scritto in un tweet von del Leyen. La leader dell'esecutivo Ue ringrazia la presidenza portoghese "per il duro lavoro" e conta di continuare i negoziati sul Patto per le migrazioni e l'asilo con la presidenza slovena.