Via il blocco dei licenziamenti con un sistema di ammortizzatori, dice Giorgetti

AGI - "Abbiamo affrontato una situazione assolutamente eccezionale e abbiamo risposto con una politica assolutamente eccezionale con il blocco dei licenziamenti" ma ora "si deve uscire con un sistema di ammortizzatori sociali che permetta a chi purtroppo esce di avere comunque un reddito, di essere assisto e accompagnato a un ritorno nel mondo del lavoro".

Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al Pre-Summit Think Tank 'Made in Italy: setting a new course', evento organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, in collaborazione con Sky Tg24.

"Credo che dal sistema si debba uscire con un sistema di ammortizzatori sociali su cui sta lavorando il ministro Orlando" valutando "settore per settore", ha spiegato.

Giorgetti ha poi osservato che "la ripresa sarà sicuramente forte" ma bisogna "correggere le storture con le quali siamo entrati in questa crisi". "Sono ottimista, il piano vaccinale va bene e dopo un periodo così buio c'è voglia di vita e questo inevitabilmente anima gli spiriti imprenditoriali", ha aggiunto.