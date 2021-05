Le Borse europee aprono in rialzo sulla scia di Wall Street

AGI - Apertura in rialzo per le Borse europee sulla scia del rimbalzo di ieri di Wall Street. Lasciati alle spalle, per ora, i timori dell'inflazione gli investitori si concentrano sulla ripresa economica.

Nei primi scambi l'indice Ftse 100 di Londra guadagna lo 0,64% a 7.008,22 punti, il Dax di Francoforte sale dello 0,70% a 15.290,35 punti e il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,75% a 6.335,82 punti. A Milano l'Ftse Mib segna +0,54%.

La Borsa di Tokyo ha chiuso in deciso rialzo, sulla scia del rimbalzo di Wall Street con l'indice Nikkei che guadagna il 2,32% a 28.084,47, mentre il Topix sale dell'1,86% a 1.883,42 punti.