"Mi attendo il ritorno degli Usa alla piena occupazione nel 2022", dice Yellen

AGI - "Se tutto andrà bene, mi attendo che l'economia statunitense ritorni alla piena occupazione, dove si trovava prima della pandemia, entro il prossimo anno". La previsione è della segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen.

Intervistata dalla Msnbc, l'ex presidente della Fed ha sottolineato che il piano Biden da 1.900 dollari fornirà una spinta "molto forte" alla locomotiva a stelle e strisce e "darà sollievo" ai cittadini colpiti dalla crisi.

Yellen ha anche detto di non essere preoccupata da possibili pressioni inflazionistiche. "Non credo ci saranno", ha osservato e in ogni caso, ha aggiunto, "abbiamo gli strumenti per farvi fronte".