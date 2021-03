Deliveroo annuncia un maxi bonus per i suoi 36 mila fattorini

AGI - La piattaforma di consegna di cibo online Deliveroo ha intenzione di pagare un bonus straordinario ai suoi fattorini il giorno della sua quotazione in borsa a Londra.

Deliveroo, la cui app è usata per ordinare cibo dai ristoranti, "prevede di pagare 16 milioni di sterline (circa 22 milioni di dollari) ai suoi autisti di consegna nei 12 mercati" in cui la società opera.

Questo significherà "un risarcimento extra di 10.000, 1.000, 500 o 200 sterline" per ogni autista interessato, a seconda degli ordini consegnati, aggiunge l'azienda.

Per il pagamento dei maxi bonus verrà istituito un fondo ad hoc, che sarà operativo quando la società farà il suo debutto in Borsa, anche se ancora non si sa esattamente quando. Sono 36 mila i fattorini interessati: devono avere più di un anno di anzianità nella piattaforma e aver completato almeno 2mila ordini.

Dopo Just Eat, l'azienda, che ha visto una forte crescita sulla scia della pandemia di Covid-19, è stata investita da un'ondata di polemiche sulla precarietà dei contratti di lavoro dei suoi autisti di consegna, che ha portato a movimenti di protesta in Francia e una sanzione legale in Spagna.