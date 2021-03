Morto Pietro Larizza, ex leader della Uil

AGI - È morto stanotte Pietro Larizza, segretario generale della Uil dal 1992 al 2000. Ne dà notizia su Twitter Giorgio Benvenuto, ex segretario generale della Uil e parlamentare, attualmente presidente della Fondazione Bruno Buozzi. "L’ho ricordo con affetto e con gratitudine - scrive Benvenuto - ha diretto la Uil con abilità e passione. Ha fatto con Dini la riforma delle pensioni e con Ciampi la politica dei redditi. Un grande".

"La Uil è in lutto". Così in una nota il sindacato di via Lucullo per la morte di Pietro Larizza. Dirigente storico del sindacato di via Lucullo, Larizza è stato segretario generale dal 1992 al 2000, promuovendo e vivendo, da protagonista, la stagione della concertazione che portò alla firma del famoso Protocollo del luglio 1993 con il Governo Ciampi. "La Uil tutta - si legge nel comunicato - si stringe in doloroso silenzio al fianco della moglie e dei familiari e onora la memoria di uno dei Padri nobili dell’organizzazione".