Per JP Morgan il Bitcoin può toccare 146 mila dollari e compete con l'oro

AGI - Bitcoin potrebbe accrescere il suo valore fino a 146.000 dollari nel lungo termine. È la previsione di JP Morgan, secondo la quale la criptovaluta oramai compete con l'oro nella stessa classe di asset.

Quest'anno l'interesse per la più popolare criptovaluta al mondo è salito alle stelle, con gli investitori che considerano il Bitcoin come una copertura contro l'inflazione e un'alternativa al dollaro che si sta svalutando.

La corsa ha portato i prezzi di Bitcoin a triplicare negli ultimi sei mesi, raggiungendo un picco record di 34.800 dollari il 2 gennaio. Ora è scambiata a poco più di 31.000 dollari.

"La competizione di Bitcoin con l'oro è già iniziata nella nostra mente", hanno detto gli strateghi della banca di Wall Street in una nota, citando i recenti 7 miliardi di dollari in uscita dall'oro e più di 3 miliardi di dollari di portati nel Grayscale Bitcoin Trust.

Questo potrebbe segnare una nuova alba per la valuta digitale volatile, dopo che per anni è stato gioco per gli speculatori. "Considerando quanto è grande l'investimento finanziario nell'oro, un afflusso di oro come valuta 'alternativa' implica un grande vantaggio per il bitcoin nel lungo termine", afferma la banca d'affari.