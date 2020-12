Bce preme sull'acceleratore della liquidità, acquisti titoli fino a marzo 2022

AGI - Il piano di acquisti di titoli antipandemico della Bce, è aumentato di 500 miliardi di euro a 1.850 miliardi di euro. E' quanto si legge nel comunicato della Bce diffuso al termine della riunione odierna del direttivo. La durata del programma è allungata a marzo 2022.

La Bce preme anche sull'acceleratore dei Tltro III, i maxi-prestiti agevolati diretti alle banche. La Bce prevede tre operazioni aggiuntive che saranno condotte fra giugno e dicembre 2021; i termini più favorevoli alle aste Tltro attuali saranno estesi fino a giugno 2022; inoltre il consiglio della Bce "ha deciso di incrementare l'ammontare totale che le controparti potranno ottenere in prestiti" dalla Bce, portandolo dal 50 al 55% del rispettivo stock di prestiti all'economia reale.

Nel comunicato dell'Eurotower, si legge che "il Consiglio direttivo effettuera' gli acquisti netti fino a quando non giudichera' conclusa la fase di crisi del coronavirus".

Non solo, ma a inoltre deciso di prorogare il reinvestimento dei pagamenti di capitale dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del PEPP almeno fino alla fine del 2023. In ogni caso, il futuro roll-off del portafoglio PEPP sarà gestito in modo da evitare interferenze con la posizione di politica monetaria appropriata.

La Bce ha lasciato i tassi d'interesse invariati: il 'refi', tasso di rifinanziamento principale, resta fermo allo 0%, quello sui prestiti marginali allo 0,25% e quello sui depositi a -0,50%.

Le Borse europee proseguono contrastate dopo l'annuncio delle decisioni della Bce. Londra sale dello 0,41%, Parigi dello 0,12% e Milano dello 0,10%. In negativo Francoforte, che cede lo 0,09%.