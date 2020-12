Gamenet compra attività italiane giochi di Lottomatica per 950 milioni

AGI - Gamenet acquisirà le attività nei giochi b2c (business to consumer, il modello di business che prevede che un'azienda venda prodotti o servizi direttamente al consumatore finale) di Lottomatica, comprando per 950 milioni Lottomatica Scommesse e Lottomatica Videolot Rete, attive rispettivamente nei giochi online, delle scommesse sportive e delle gaming maschines. Parte del corrispettivo, pari a 725 milioni, sarà pagata al closing e 225 milioni in due tranche successive entro il 30 settembre 2022.

"Con questa operazione Gamenet Group diventa il leader indiscusso nel mercato italiano dei giochi, con ricavi ed Ebitda (acronimo di Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization che in italiano si traduce in margine operativo lordo) aggregati pro forma rispettivamente pari a circa 1,6 miliardi di euro e circa 370 milioni di euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (di cui circa euro 850 milioni di ricavi e circa euro 205 milioni di Ebitda di competenza delle Società Target)", spiega una nota.

"Siamo entusiasti di questa operazione, che ci consente di raggiungere una chiara posizione di leadership in tutti i segmenti di attività - online, scommesse sportive, gaming machines - e di diventare uno dei principali attori a livello europeo in questo mercato", ha commentato Guglielmo Angelozzi, amministratore delegato di Gamenet Group.

“Con questa acquisizione acceleriamo notevolmente i nostri piani per il mercato italiano. I Fondi Apollo continueranno a sostenere la strategia di crescita di Gamenet Group, mantenendo sempre un approccio disciplinato alla gestione della leva finanziaria”, ha commentato Andrea Moneta, presidente di Gamenet Group e senior advisor di Apollo Management, che controlla la società.