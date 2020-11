Italia maglia nera in Eurozona per la produzione industriale

AGI - Torna il segno meno per la produzione industriale dell'area euro a settembre. Lo rileva Eurostat, secondo cui la produzione industriale nell'area euro è calata a settembre dello 0,4% rispetto ad agosto (+0,6%) ed è rimasta invariata nell'intera Ue (+0,9%). Su base annua la produzione industriale è calata del 6,8% nell'area euro e del 5,8% nella Ue.



Eurostat conferma che il calo più netto si è registrato in Italia con un -5,6% rispetto ad agosto e -5,1% rispetto a un anno fa. La produzione ad agosto rispetto a settembre è invece aumentata in Francia dell'1,5% e in Germania dell'1,7%.