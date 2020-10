Il decreto ristori è stato approvato. Ecco chi dovrebbe salvare

AGI - Dal fondo da 30 milioni per far sì che medici di base e pediatri possano effettuare i tamponi antigenici rapidi alle misure per la didattica a distanza, dai rimborsi per gli spettacoli dal vivo ai fondi per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Previste poi altre 6 settimane di Cig Covid-19 e il blocco licenziamenti fino al 31 gennaio.

Sono 32 gli articoli che compongono il decreto ristori appena approvato dal Consiglio dei ministri che prevede interventi economici in favore delle attività che sono state chiuse totalmente o parzialmente con l'ultimo Dpcm.

Nel decreto previsto anche lo stop ai pignoramenti immobiliari fino a fine anno, sospesi a novembre i contributi per i lavoratori delle aziende interessate dal Dpcm e due nuove mensilità di Reddito di emergenza. Tra le norme prevista anche l'indennità da 1.000 euro per stagionali e lavoratori dello spettacolo.