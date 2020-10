Tris acquisizioni per Tinexta, verso un nuovo polo di cybersicurity

AGI - Tris di acquisizioni per Tinexta. Il gruppo ha annunciato tre operazioni in Italia, con cui ha comprato la divisione progetti e soluzioni e R&D di Corvallis, Yoroi, e Swascan, azienda innovativa con piattaforme di security testing per piccole e medie imprese.

Nasce un nuovo polo nazionale della cibersecurity che assisterà clienti privati e pubblici nei processi di digital transformation con tecnologie e protocolli avanzati per la sicurezza digitale e l'identità digitale.

L'investimento iniziale è pari a 47,8 milioni e i ricavi stimati della nuova divisione ammontano a oltre 60 milioni. Il closing delle acquisizioni è atteso all'inizio del 2021, ad eccezione dell'acquisizione della quota di maggioranza di Swascan, che dovrebbe essere perfezionata entro il 2020. Le quote di minoranza del capitale delle tre società potranno essere acquisite da Tinexta nel 2024, sulla base di diritti di opzione put/call.

"E' un'accelerazione nell'esecuzione della strategia, che migliora il profilo di crescita del Gruppo. A seguito dell'operazione, si prevede che circa il 55% dei ricavi di Tinexta sarà generato da attività nel comparto del digitale, con l'acquisizione di nuove competenze e tecnologie in un mercato fortemente attrattivo e in rapida espansione", ha detto l'ad Pier Andrea Chevallard.

Le tre aziende costituiscono il nucleo operativo della nuova business unit Cybersecurity di Tinexta che "sarà dotata della massa critica necessaria per gestire complessi progetti destinati a operatori finanziari e aziende di grandi dimensioni, accanto a soluzioni per le piccole e medie imprese", si legge in una nota.

Tinexta estende cosi' "significativamente la sua offerta di servizi e tecnologie digitali creando un protagonista di statura nazionale e internazionale in grado, congiuntamente alla Business Unit Digital Trust, di offrire soluzioni uniche nel panorama europeo". La responsabilità della nuova business unit è affidata a Marco Comastri, già Responsabile della funzione Sales&Marketing e Sviluppo Strategico di Tinexta.