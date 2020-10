Apple lancia gli iPhone 5G. Cook: "È l'inizio di una nuova era"

AGI - “La nuova generazione di iPhone è qui, oggi è l’inizio della nuova era degli iPhone con il 5G”. Con queste parole Tim Cook ha lanciato la nuova gamma degli smartphone di casa Apple durante l’evento annuale di Cupertino.

Tutti i nuovi iPhone di Apple avranno la possibilità di utilizzare il 5G. Il 5G quindi diventa di fatto il nuovo standard degli smartphone di Cupertino. Si tratta della prima gamma di iPhone con questa tecnologia. Il prezzo partirà da 799 dollari e 699 dollari per la versione mini.

Il nuovo iPhone 12 è l’11% più sottile, il 15% più piccolo e il 16% più leggero rispetto all’iPhone 11, annuncia Apple. È il 5G la vera novità dei nuovi smartphone. Ma da Cupertino annunciano inoltre che i nuovi melafonini saranno disponibili in 5 colori: nero, blu, bianco, rosso e verde. I nuovi smartphone avranno un display super retina Xdr protetto da ceramica e una doppia fotocamera posteriore.



Il lancio dell’iPhone 12 era atteso dai mercati e arriva a un anno di distanza dal lancio degli smartphone 5G dei principali due leader del settore, Samsung e Huawei. Mentre è in corso l'evento per il lancio del nuovo iPhone, a Wall Street i titoli di Apple perdono oltre il 2%.