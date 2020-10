Euronext compra Borsa Italiana per 4,3 miliardi di euro

AGI - Euronext, insieme a Cdp e Intesa Sanpaolo, ha acquistato Borsa Italiana dal London Stock Exchange; l'operazione vale 4,325 miliardi "più un ammontare di contanti che rifletta la generazione di cassa" alla chiusura dell'accordo. Sul fronte delle tempistiche l'obiettivo è di chiudere nella prima metà del 2021.

"Guardiamo con fiducia alla prossima fase della nostra storia, lavorando in partnership con Euronext, Cdp e Intesa Sanpaolo per sviluppare ulteriormente il nostro business e contribuire allo sviluppo di un mercato dei capitali europeo", ha detto l'a.d. di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi.

Dopo l'operazione che porterà Borsa Italiana a far parte del gruppo Euronext, e in seguito a "un processo di consultazione tra Euronext e Cdp Equity", due italiani entreranno a far parte del Supervisory Board del gruppo. E' quanto prevedono gli accordi di governance relativi all'operazione.

Fra questi ci sarà il presidente, che dovrà avere requisiti di indipendenza, e un amministratore in rappresentanza di Cdp Equity. L'a.d. di Borsa Italiana e quello della controllata Mts entreranno rispettivamente nel managing board e nell’extended managing Board di Euronext. Consob, invece, sarà invitata ad entrare a far parte del Collegio dei Regolatori, l’organo di vigilanza sul gruppo Euronext, insieme alle altre autorità dei mercati in cui Euronext opera.

Con l'operazione che porterà Borsa Italiana nell'orbita di Euronext, Cdp possiederà il 7,3% del capitale azionario di Euronext, al pari della Caisse des Depots et Consignation. Intesa Sanpaolo avrà l'1,3%.

La Cassa entrerà a far parte dell’attuale gruppo di azionisti di riferimento della società, che gestirà – oltre a Borsa Italiana – altre 6 borse valori in Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo con oltre 1.800 società quotate per un totale di circa 4.400 miliardi di euro di capitalizzazione di mercato.

“Siamo particolarmente orgogliosi di essere protagonisti di questa operazione: Cdp contribuisce a portare Piazza Affari all’interno di un gruppo paneuropeo con un presidio stabile di investitori italiani. "Attraverso l’acquisizione del 7,3% di Euronext, Cdp estenderà il proprio impegno di investitore di lungo periodo a sostegno delle imprese che potranno beneficiare di un mercato dei capitali a guida italiana in una più ampia prospettiva di respiro europeo", ha detto l'a.d. della Cassa, Fabrizio Palermo.