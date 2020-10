Wall Street, future in rialzo per le dimissioni di Trump dall'ospedale

AGI - Si preannuncia un'apertura positiva per Wall Street, con i future in rialzo sulla speranza che il presidente Donald Trump possa essere dimesso già in giornata dall'ospedale militare Walter Reed, dove è ricoverato per il coronavirus. L'ottimismo legato all'uscita del presidente dalla struttura militare e al suo ritorno alla Casa Bianca attenuano parte dell'incertezza politica che ha scosso la Borsa di New York venerdi' scorso. I future sul Dow Jones avanzano dello 0,70%, quelli sul Nasdaq dello 0,85% e quelli sullo S&P 500 dello 0,62%.