Trump positivo al Covid? I mercati subito sulla difensiva 

AGI - Intorno alle cinque di mattina, ora italiana, Donald Trump twitta di essersi messo in auto-quarantena insieme alla first lady Melania, dopo che la sua stretta collaboratrice Hope Hicks è risultata positiva al Covid-19. Due ore dopo il presidente annuncia, sempre via tweet, che lui e sua moglie sono risultati positivi al Covid-19. A quel punto l'impatto sui mercati è immediato: gli investitori fiutano l'incertezza politica e si mettono sulla difensiva. I future a Wall Street girano in rosso, dopo che ieri sera il Nyse aveva chiuso al rialzo. Non è un tracollo ma una netta inversione: i future sul Dow Jones cedono dell'1,8% e quelli sul Nasdaq dell'1,9% e, a metà mattina, mantengono quei livelli: -1,5% i future sul DJ e giù di oltre il 2% quelli sui tecnologici.

Anche il rendimento dei Treasury statunitensi a 10 anni reagisce male, scendendo allo 0,661% e poi stabilizzandosi allo 0,677%, segno che il prezzo sale, cioè che gli investitori vendono. Il dollaro si appezza sull'euro, sulla sterlina e sulle valute di Australia e Nuova Zelanda e perde qualcosa sullo yen. Anche il mercato dei cambi si mette dunque sulla difensiva e privilegia le valute considerate beni rifugio. L'oro, che era in calo, si stabilizza e il petrolio, già debole, scende ancora di più, con il Wti che va sotto i 38 dollari e poi sotto quota 37 dollari a metà giornata.

In Asia Tokyo gira in negativo e chiude a -0,67%

In Asia la maggior parte della Borse è chiusa per festività (Hong Kong, Shanghai e Seul), mentre riapre Tokyo, che ieri era restata forzatamente chiusa per un grave guasto al sistema operativo. Il Nikkei si mette subito sulla difensiva: -0,8% dopo l'annuncio di Trump e poi chiude in calo dello 0,67%.

In Europa future subiti negativi e listini giu' intorno a 1%

Alle 7.30 le Borse europee sono ancora chiuse, ma i future si attestano subito in calo, con l'Eurostoxx giù un po' più dell'1%. In apertura i listini mantengono quel passo, con Londra, Francoforte e Milano tutte giù intorno l'1,2%. A metà giornata la situazione cambia di poco, Milano migliora -0,58% e Francoforte resta a -1%.