Fitch vede meno nero: la stima sul Pil mondiale 'sale' a -4,4% nel 2020

AGI - Fitch rivede leggermente in meglio la stima sul calo del pil mondiale per il 2020, passando dal -4,6% di giugno a -4,4%. "La ripresa dell'attività economica dopo la grave recessione senza precedenti legata al coronavirus a marzo e aprile è stata più rapida del previsto, ma prevediamo che il ritmo di espansione si modererà presto", spiega la società di rating. "La Cina ha già riguadagnato il suo livello di Pil pre-virus e le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, in Francia e nel Regno Unito ora superano i livelli di febbraio, ma dubitiamo che la ripresa sarà a V", spiega Brian Coulton, capo economista di Fitch.