Giornata nera in Borsa, mercati europei tutti negativi

AGI - Seduta negativa per le Borse europee, che chiudono tutte in rosso, trascinate giù da Wall Street e dal settore hi tech. L'attenzione degli investitori è anche rivolta al direttivo della Bce che si terrà giovedì prossimo, dal quale non dovrebbero emergere decisioni importanti ma solo indicazioni sulla futura policy dell'Eurotower.

Oggi a pesare sulle contrattazioni sono sia il negoziato sulla Brexit tra Ue e Regno Unito con i timori di un no deal sia i poco confortanti dati sul Pil dell'Eurozona che, nel secondo trimestre, quello del lockdown, registra un calo dell'11,8%.

Il Cac 40 di Parigi arretra dell'1,59% a 4.973,52 punti, mentre l'Ftse Mib di Milano lascia sul terreno l'1,81% a 19.380,18 punti. L'Ftse 100 di Londra dal canto suo perde lo 0,12% a 5,930.30 punti. Male anche il Dax di Francoforte, con il -1,01% a 12.968,00 punti.