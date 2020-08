Virgin: bancarotta negli Usa per arrivare al salvataggio  

AGI - La compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha presentato istanza di fallimento negli Stati Uniti per arrivare alla convalida del suo piano di salvataggio che sarà sottoposto ai voti dei suoi creditori il 25 agosto. Il gruppo, che intende raccogliere fondi per sopravvivere alla crisi del trasporto aereo legata alla pandemia, intende sfruttare la protezione del 'Chapter 15' prevista dal codice fallimentare statunitense per le compagnie straniere.

In linea di principio, Virgin Atlantic ha raggiunto un accordo per raccogliere 1,2 miliardi di sterline di fondi privati per evitare il fallimento. Il miliardario Richard Branson, fondatore dell'azienda e azionista di maggioranza con il 51% del capitale, contribuirà con 200 milioni di sterline. Anche l'altro azionista, la compagnia americana Delta Air Lines, che possiede il 49%, dovrebbe partecipare al salvataggio.

All'udienza di martedì presso un tribunale di Londra, un avvocato della Virgin Atlantic ha spiegato che la societa' potrebbe esaurire la liquidita' entro la fine di settembre se il piano di ricapitalizzazione non fosse convalidato, dato il crollo del traffico aereo. Il tribunale ha permesso ai creditori di incontrarsi il 25 agosto per decidere sul piano.