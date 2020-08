La Fed è pronta a impegnarsi per rialzare l'inflazione

AGI - La Federal Reserve sta completando una revisione della politica annuale e dovrebbe annunciare presto un nuovo schema politico che l'impegnerà per anni a mantenere dei tassi bassi, al fine di perseguire un programma di inflazione più alta e un ritorno a un quadro di piena occupazione, che la pandemia sta gravemente danneggiando. è quanto riferisce la Cnbc, rifacendosi a recenti dichiarazioni di funzionari della Fed e analisi di veterani del mercato ed economisti.

Secondo queste indicazioni la Fed si appresterebbe a preparare un target mirato di "inflazione media", secondo il quale Un'inflazione al di sopra del normale obiettivo del 2% della banca centrale sarebbe tollerata e persino desiderata. Per raggiungere tale obiettivo, la Fed si impegnerà a non aumentare i tassi di interesse fino a quando non saranno raggiunti gli obiettivi di inflazione e occupazione.

Con l'inflazione ora più vicina all'1% e il tasso di disoccupazione superiore a quello della Grande Depressione, è probabile che la Fed potrebbe aver bisogno di anni per raggiungere i suoi obiettivi. Queste iniziative politiche potrebbero essere annunciate a settembre. Affrontando la questione la scorsa settimana, il presidente della Fed Jerome Powell ha detto solo che un esame annuale della comunicazione e dell'attuazione delle politiche si concluderà "nel prossimo futuro".