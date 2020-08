Slitta l'offerta del fondo Kkr sulla rete secondaria di Tim

AGI - Il fondo Kkr ha convenuto di prorogare la sua offerta per acquisire una quota di FiberCorp, la società di Tim che ne gestisce la rete secondaria. E' quanto apprende l'AGI. Secondo indiscrezioni, il governo avrebbe fatto pressing in questo senso sul management di Tim per avere più tempo a disposizione per creare le condizioni per implementare il progetto di rete unica.

Fonti di Palazzo Chigi fanno però sapere che non c'è stato nessuno stop da parte di Giuseppe Conte e del Governo su Tim. Oggi è emerso, anzi, "il forte interesse del Governo a promuovere una rete nazionale integrata a banda ultra larga per realizzare una infrastruttura strategica del Paese", spiegano le stesse fonti. "Il Governo riconosce l’importanza del progetto Tim e della partecipazione da esso prevista di investitori internazionali altamente qualificati, e si è reso disponibile a contribuire a valorizzarlo, collocandolo nella cornice di un più ampio contesto strategico, che prevede il coinvolgimento anche di altri attori istituzionali e di mercato interessati".