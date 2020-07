Wall Street, Dow Jones e Nasdaq chiudono in ribasso

AGI - Nella giornata di martedì 28 luglio, la Borsa di New York ha chiuso in rosso a causa della delusione per i risultati trimestrali di McDonald's e nell'incertezza per quelli di Alphabet, Apple, Facebook et Amazon. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,77% per fermarsi a quota 26.379,56 punti e il Nasdaq ha segnato -1,27% scendendo a 10.402,09 punti.