Misiani: "Il Recovery Fund non è Babbo Natale. servono progetti concreti"  

AGI - I 209 miliardi del Recovery Fund "non sono la manna che viene dal cielo, non è arrivato Babbo Natale, ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra evitando di generare aspettative sovra dimensionate". Lo ha affermato il viceministro all'Economia, Antonio Misiani, intervenuto a un webinar organizzato da Confindustria Energia. Questi soldi, ha insistito, "vanno concentrati in pochi obiettivi strategici per rimettete l'Italia in carreggiata". Servono, ha proseguito, "progetti concreti".