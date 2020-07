Auto: vendite in Europa -24,1% a giugno, -23,1% in Italia

Le vendite di auto in Europa (Ue+Efta+Gb) sono ancora in calo a giugno. Lo rilevano i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei. Le immatricolazioni scendo del 24,1% rispetto allo stesso mese del 2019 a 1.131.843 di unità. Nei primi sei mesi dell'anno la discesa è stata del 39,5% a 5.101.669 unità. In Italia il calo a giugno è stato del 23,1% a 132.457 unità e nei primi 6 masi del 46,1% a 583.960 unità.