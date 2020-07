Borse europee in calo sulla scia di Wall Street

Avvio in calo per le Borse europee, dopo la frenata a Wall Street per la paura di nuovi lockdown negli Usa e per il riacutizzarsi delle tensioni tra Cina e Stati Uniti. Londra cede lo 0,32%. A Milano l'indice Ftse Mib segna -0,8%. Francoforte perde l'1,37% e Parigi dell'1,47%. Ondata di vendite ieri a Wall Street: il Nasdaq brucia il 2,1%. Negli States quasi 60 mila contagi in 24 ore, la California richiude.

Nel mondo i contagi totali sono aumentati di un milione di unità in cinque giorni e ora raggiungono i 13 milioni. Intanto Pechino definisce "ingiustificato" l'attacco del segretario di Stato americano Mike Pompeo che considera illegali le rivendicazioni di Pechino nel Mar cinese meridionale.