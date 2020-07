Gualtieri: "Con il dl Rilancio vinta la scommessa". E il barista gli offre il caffè

AGI - "Il Governo continua a lavorare per la ripresa dell’economia e per sostenere i lavoratori e le imprese. Perché la vera scommessa che dobbiamo vincere è quella di uscire da questa crisi tutti insieme". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, postando una foto con il titolare di un bar davanti alla sede del Mef, che poco prima dell'approvazione del decreto Rilancio, aveva chiesto notizie sulle misure che il governo stava predisponendo per fronteggiare la crisi economica.

Durante quell'incontro i due avevano fatto una scommessa: “Se riceverò effettivamente quello che lei dice, ministro, le offrirò il caffè!”, racconta Gualtieri nel suo post. "Tra il ristoro a fondo perduto, la cancellazione del saldo-acconto dell’Irap di giugno, la detrazione sull’affitto, il taglio degli oneri di sistema delle bollette, il rinnovo dell’indennità per i lavoratori autonomi e della Cig, ne venne fuori un conteggio con una quantificazione dell’aiuto complessivo tutt’altro che trascurabile", spiega il ministro. "Adesso che tutti quegli aiuti sono arrivati, il signor Valerio ci teneva ad onorare la scommessa ed è con vero piacere che sono qui a bere un ottimo caffè con lui", aggiunge.