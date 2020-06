Chiusura in forte rialzo per Wall Street. Record per il Nasdaq 

Il presidente degli Stati Uniti accusa Pechino per il virus e minaccia nuove sanzioni. Torna la paura sui mercati, con forti ribassi a New York. L'Indice manifatturiero Ism crolla ai minimi dal 2009 e Moody's rivede l'Outlook del Paese in negativo da stabile. In 'rosso' anche Londra, unica piazza europea aperta, -2,34%.