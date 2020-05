​Synergy pronta ad acquisire Alitalia "tutta o in quota parte"

Synergy Europe si fa avanti per Alitalia: la società di diritto lussemburghese del finanziere German Efromovich ha inviato al ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli e al commissario straordinario di Alitalia, Giuseppe Leogrande, una lettera in cui annuncia l’interesse di Synergy Group "ad acquisire tutta Alitalia e manifestando la sua disponibilità anche ad un eventuale partenariato pubblico privato con il Governo d’Italia per rilanciare la compagnia aerea di bandiera italiana". E' quanto si legge in una nota del gruppo.