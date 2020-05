Microsoft investe 1,5 miliardi in Italia

Microsoft Corp. presenta oggi un piano quinquennale di investimenti per l'Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari, confermando il proprio impegno a supportare l'innovazione e la crescita del Paese, annunciando anche l'intento di avviare la prima Regione Data Center di Microsoft in Italia, a Milano.

Capitalizzando ed estendendo il progetto di ecosistema "Ambizione Italia" lanciato nel 2018, si legge in una nota, il nuovo piano di investimenti "Ambizione Italia #DigitalRestart" creerà nuove opportunità per far crescere persone e organizzazioni e supportare lo sviluppo economico.

Microsoft permetterà alle aziende di accedere a servizi Cloud locali, grazie anche alla rinnovata partnership con Poste Italiane, offrirà programmi di formazione digitale e supporto allo smart working, aiuterà le imprese nella fase di ripartenza offrendo loro l'accesso ai laboratori "AI Hub" e a programmi appositamente pensati per le PMI. Sosterrà inoltre il Paese lanciando una Alleanza per la Sostenibilita' per creare un ecosistema di open innovation sui temi green.

L'annuncio di oggi conferma l'impegno di Microsoft in Italia, con più di 35 anni di storia nel Paese e una rete di oltre 10.000 partner e 350.000 professionisti. Il piano segna un importante passo verso la distribuzione dei servizi cloud di livello enterprise su scala globale, per un totale di 61 Regioni annunciate, con Microsoft Azure disponibile in oltre 140 Paesi.

"Sono orgoglioso di annunciare il nostro piano di investimenti per l'Italia del valore di 1,5 miliardi di dollari. Questo piano aiuterà i professionisti a innovare e far crescere il proprio business, a esplorare nuove opportunità imprenditoriali e ad affrontare alcune delle maggiori sfide del Paese, offrendo al contempo le massime garanzie di sicurezza e compliance. Puntare sul Cloud Computing, sull'AI e sui programmi di formazione digitale rappresenta una grande opportunità per accelerare l'innovazione dell'ecosistema nazionale. La nostra missione è aiutare persone e organizzazioni italiane a realizzare il proprio potenziale", ha dichiarato Jean-Philippe Courtois, executive vice president and president, Microsoft Global Sales, Marketing and Operations.

"Dobbiamo indirizzare il Paese verso la trasformazione digitale e tecnologica attraverso tre sfide, che riguardano la digitalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo etico e sostenibile", è il commento del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano. "Le tecnologie legate all'Intelligenza Artificiale sono una vera e propria rivoluzione che abbiamo a portata di mano e su cui, come Paese, non solo non dobbiamo restare indietro, ma abbiamo il dovere di investire e giocare un ruolo da protagonisti. Significa progettare, sviluppare e sperimentare soluzioni di Intelligenza Artificiale, applicarle ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi, per poterne valutare l'impatto e le ricadute".