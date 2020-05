Di Maio: non avremo bisogno del Mes se ci sarà un Recovery Fund poderoso

“Il Mes? Come ha detto il premier Giuseppe Conte dobbiamo leggere i regolamenti, sappiamo che venerdì prossimo ci sarà una riunione per discutere su quelli che sono gli aspetti tecnici del 'sì condizionalità' e 'no condizionalità'". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', in onda stasera sul Nove alle 22.45. “Si parla di circa 30 miliardi del Mes per l'Italia, ma noi stiamo lavorando su un accordo per il Recovery Fund che vale tra i 1.500 e 2.000 miliardi. Quindi – prosegue Di Maio - se ci sarà un poderoso Recovery Fund, non ci sarà bisogno di nessun altro strumento”.